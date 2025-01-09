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Бизнес

Нижегородские предприниматели на вебинаре ФНС смогут узнать об аспектах рассмотрения жалоб

11 января 2025 10:58  [108] Бизнес

Представители бизнеса Нижегородской области смогут 15 января 2025 года на вебинаре узнать некоторые аспекты рассмотрения жалоб.

Как сообщает ФНС РФ, главным спикером выступит заместитель начальника управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России Василий Жуков.

Участники рассмотрят вопросы применения положений ст. 54 НК РФ в 2025 году с учетом изменения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, вопросы классификации имущества, как движимого так и недвижимого, для целей налога на имущество с учетом судебных актов Верховного Суда РФ и изменений, внесенных в главу 30 НК РФ с 1 января 2025 года. Также на вебинаре будут обсуждаться особенности определения налоговых обязательств налогоплательщиков "расчетным" методом и изменение правовых подходов при применении положений подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ.

Представители бизнеса смогут получить ответы на вопросы, связанные с применением амнистии по дроблению. Все подробности можно узнать на сайте: www.nalogkodeks.ru.

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Теги:
бизнес ФНС
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