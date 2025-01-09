Ряд изменений в законодательстве для бизнеса начал действовать в России с 2025 года Бизнес

Ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства, начал действовать в России с 2025 года.

В первую очередь речь идет о налогах и взносах. Изменятся параметры применения УСН: предельный размер дохода для применения УСН повышен до 450 млн рублей, однако при доходе свыше 60 млн рублей появится обязанность уплачивать НДС. Ставка налога на прибыль организаций вырастет до 25%. А по НДФЛ вводится прогрессивная шкала ставок в зависимости от размера дохода.

Гостиницам и другим средствам размещения нужно будет платить туристический налог (в случае его введения местными властями). АУСН становится доступной в большинстве регионов. Кроме того, вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет для общепита, гостиниц, ИТ, обрабатывающих производств и ряда других сфер. Ветеринарные услуги коммерческих клиник освобождены от НДС.

Стартует налоговая амнистия при дроблении бизнеса. Начнет действовать упрощенный порядок рассмотрения жалоб в налоговые органы. Пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП 15% применяется для выплат сверх 1,5 МРОТ. Субъекты МСП в сфере обрабатывающего производства вправе уплачивать страховые взносы по льготной ставке 7,6 %. Страховые взносы для ИП в фиксированном размере составят 53 658 рублей.

С начала 2025 года меняется минимальный размер оплаты труда. Он составляет 22 440 рублей в месяц. Если у работодателя полная ставка ниже или регион установил повышенный МРОТ, следует повысить зарплату работникам по трудовому договору.

Еще одно изменение касается обязательных требований. С 1 марта большинство продавцов на рынках и ярмарках должны применять ККТ.

Кроме того, гостиницы и другие средства размещения должны проходить классификацию и войти в новый реестр.

В сфере корпоративного управления меняется порядок регулирования корпоративных отношений в АО и ООО: заседания органов управления могут проводиться в дистанционном формате. Предусмотрены и другие изменения (норма начнет действовать с 1 марта 2025 года).

Изменения также касаются закона о государственном контроле. Теперь можно отказать в доступе на объекты контроля при отсутствии на документах проверяющих штрих-кода для перехода на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий. Также определено содержание предписания: контрольный орган будет обязан описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц правового акта, содержащего нарушение обязательных требований.

Кроме того, появилось право заключить с контрольным органом соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений, на основании которого действие выданного предписания будет приостановлено. Также сокращаются сроки рассмотрения жалоб на решения контрольных органов с 20 до 15 рабочих дней.

Начинается реализация нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в рамках нового же нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". По федпроекту продлен "зонтичный" механизм поручительств. Появятся новые программы льготного финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях. Сохранены все преференции для субъектов МСП при участии в закупках крупнейших заказчиков. Также получат развитие новые сервисы и цифровые инструменты на МСП.РФ и др.

Напомним, обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" рассчитан на период 2025-2030 годов. Одна из ключевых целей - рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего бизнеса в 1,2 раза выше роста ВВП. Еще одна задача - прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 2/3 по сравнению с 2023 годом.