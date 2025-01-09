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Общество

Нижегородские журналисты узнали подробности отключения российского газа в Приднестровье с 1 января

14 января 2025 12:30  [6] Общество

Журналисты нижегородского ИА"Время Н" узнали подробности отключения российского газа в Приднестровье с 1 января 2025 года.

Жительница Приднестровья Светлана М. рассказала о том, что сразу после отключения поставок газа из РФ условия проживания значительно ухудшились.

Так, жители республики практически сразу же остались без отопления, а электричество стали подавать по графику. Температура воздуха в настоящее время на улице держится около нуля градусов, в квартирах без использования обогревателей температура не поднимается выше +11 градусов.

Жители частного сектора могут отапливать свои дома дровами.

Детские сады и медучреждения в Приднестровье работают в сокращенном режиме. Хлебокомбинат уменьшил производство, выпуская только самый простой хлеб.

В магазинах были раскуплены все фонарики, обогреватели, бойлеры и сетевые фильтры с защитой от скачков напряжения.

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Теги:
Газоснабжение
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