Нижегородский губернатор поздравил жителей региона с днём образования области Политика

Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём образования Нижегородской области.

Как написал нижегородский губернатор в своем Telegram-канале, 14 января исполнилось 96 лет с момента, когда региону присвоили статус области.

"Потом, конечно, регион не раз менял название, но именно тогда началась новая история, превратившая Нижегородскую область в один из крупнейших промышленных, научных, интеллектуальных центров России", - подчеркнул Глеб Никитин.

Он выразил пожелание, чтобы день 14 января стал для нижегородцев праздником, напоминающим о том, какую важную роль играет регион в истории России. Губернатор также пожелал, чтобы Нижегородская область процветала, становилась все комфортнее, красивее, и чтобы у всех нижегородцев было еще больше поводов для гордости за регион.

Ранее сообщалось, что полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей региона с Днем образования Нижегородской области.