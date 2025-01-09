Нижегородский губернатор поздравил жителей региона с днём образования области

Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём образования Нижегородской области.
Как написал нижегородский губернатор в своем Telegram-канале, 14 января исполнилось 96 лет с момента, когда региону присвоили статус области.
"Потом, конечно, регион не раз менял название, но именно тогда началась новая история, превратившая Нижегородскую область в один из крупнейших промышленных, научных, интеллектуальных центров России", - подчеркнул Глеб Никитин.
Он выразил пожелание, чтобы день 14 января стал для нижегородцев праздником, напоминающим о том, какую важную роль играет регион в истории России. Губернатор также пожелал, чтобы Нижегородская область процветала, становилась все комфортнее, красивее, и чтобы у всех нижегородцев было еще больше поводов для гордости за регион.
Ранее сообщалось, что полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей региона с Днем образования Нижегородской области.
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