Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
14 января 2025 14:29  [111] Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности
14 января 2025 12:04  [449] Нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga"
13 января 2025 15:18  [851] Автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде
13 января 2025 14:51  [307] Малые компании смогут привлечь до 30 млрд рублей за счет "зонтичных" поручительств
13 января 2025 08:58  [387] Частные и государственные инвестиции в российский туризм превысили 650 млрд рублей
11 января 2025 13:17  [618] Ряд изменений в законодательстве для бизнеса начал действовать в России с 2025 года
11 января 2025 10:58  [548] Нижегородские предприниматели на вебинаре ФНС смогут узнать об аспектах рассмотрения жалоб
11 января 2025 09:45  [635] Шестнадцать компаний-производителей детских товаров из Нижегородской области заявили о себе на международном уровне
10 января 2025 16:17  [702] Аналитики онлайн-кинотеатра KION узнали у жителей Нижегородской области об их отношении к деньгам и успеху
10 января 2025 15:49  [530] "Транснефть-Верхняя Волга" реализовала в 2024 году 160 идей по оптимизации производства
Бизнес

Каждый пятый офисный сотрудник в Нижегородской области не проходил инструктаж по информационной безопасности

14 января 2025 14:29  [111] Бизнес

Фото: Freepik

Эксперты МТС совместно с платформой для бизнес-коммуникаций МТС Линк и порталом по поиску работы SuperJob провели исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в нижегородских компаниях. 21% офисных работников отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж.

Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение прошедшего года. При этом в 30% организаций сотрудников обучали менее чем полгода назад. В каждой десятой компании персонал последний раз инструктировали в 2022 или 2023 годах, а в 2% — до 2022 года. Почти 10% представителей бизнеса сообщили, что обучение основам кибербезопасности еще ни разу не проводилось, а четверть — затруднились с ответом или не смогли вспомнить последний инструктаж.

Согласно опросу самих офисных сотрудников, 36% из них проходили инструктаж по защите информации менее шести месяцев назад, 20% — от полугода до года назад, 7% — более года назад, а 3% — более двух лет назад. Каждый пятый утверждает, что никогда не проходил такого обучения.

Офисные работники в целом достаточно высоко оценивают свои знания и навыки в сфере защиты информации и персональных данных — на 3,9 по пятибалльной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично). Однако увереннее остальных чувствуют себя те, кто проходил обучение недавно (менее 6 месяцев назад): их средняя оценка собственной компетентности в сфере кибербезопасности — 4,2 балла. Для сравнения, у прошедших обучение более года назад средняя оценка — уже 3,8 балла, у ни разу не проходивших — всего 3,4 балла.

"Каждый пятый офисный сотрудник — потенциальная мишень для хакеров, так как никогда не обучался основам кибербезопасности. Чаще всего утечка корпоративных данных случается не из-за крупных хакерских атак, а из-за невнимательности сотрудников. Кибермошенники постоянно совершенствуют свои методы: новые схемы социальной инженерии возникают едва ли не каждый день. Они используют новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и дипфейки. В арсенале экосистемы МТС есть решения, которые помогают сотрудникам крупных компаний обезопасить себя от мошенничества в сложные времена. Кроме того, крайне важно регулярно освежать знания персонала о потенциальных угрозах", — отмечает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph