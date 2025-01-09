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Культура и отдых

Ландыши расцвели в январе: онлайн-кинотеатр Wink.ru представляет новогодние итоги просмотров

14 января 2025 14:42  [97] Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

В новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры, а также на праздничную тематику. Поэтому восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+.

Лидером по просмотрам среди сериалов стала первая премьера 2025 года из линейки Wink Originals — "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+). Первые эпизоды проекта вышли 1 января, и от серии к серии популярность музыкального драмеди только росла — всего его посмотрели уже 2,5 млн зрителей.

История нежданной и полной перипетий любви простого военнослужащего Лёхи и богатой наследницы Кати также удостоилась одной из самых высоких оценок среди зрителей Wink.ru — 9,5 (в рейтинге сайта "Кинопоиск" — 8,6 по результатам более 142 тыс. оценок). Композитором сериала стал автор самой популярной песни 2024 года ("Поезда") Женя Трофимов, лидер группы "Комната культуры".

Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты линейки Wink Originals. И уже традиционно в обоих топах уверенно превалируют отечественные проекты.

Новогодний топ-10 сериалов

"Ландыши. Такая нежная любовь" (Wink Originals, 18+)

"Папины дочки. Новые" (12+)

"Дети перемен" (Wink Originals, 18+)

"Комбинация" (Wink Originals, 18+)

"Молодежка" (16+)

"Плакса" (Wink Originals, 16+)

"Ивановы-Ивановы" (16+)

"Великолепный век" (16+)

"Постучись в мою дверь" (16+)

"Слово пацана. Кровь на асфальте" (Wink Originals, 18+)

Новогодний топ-10 кинофильмов

"Манюня: Приключения в деревне" (6+)

"Баба Яга спасает Новый год" (6+)

"Огниво" (6+)

"Ёлки 11" (6+)

"Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы" (6+)

"Лунтик. Возвращение домой" (0+)

"Операция “Панда”" (12+)

"Одна дома: Великолепная пятерка" (6+)

"Особенности национальной больницы" (Wink Originals, 18+)

"По щучьему велению" (6+)

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru:

"Мы рады, что премьеры и проекты Wink.ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит эти истории находят отклик и заставляют сопереживать. Поздравляем создателей сериала “Ландыши. Такая нежная любовь” с высокой оценкой зрителями и растущим количеством просмотров. Видим, как проект завирусился в соцсетях, а значит он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки".

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Теги:
Кино Ростелеком
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