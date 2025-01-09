Комиссия оценит выполненные работы на станциях "Пролетарская" и "Двигатель революции" Общество

Приемная комиссия оценит выполненные ремонтные работы на станциях метро "Пролетарская" и "Двигатель революции" в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, завершилось обустройство наземных крытых павильонов на сходе №4 станции метро "Пролетарская" и сходах №5 и №7 станции метро "Двигатель Революции".

По условиям заключенного контракта срок приемки выполненных работ составляет 20 рабочих дней, в том числе, для устранения возможных недостатков.

Ранее сообщалось, что оплата проезда улыбкой в нижегородском метро подешевела до 25 рублей.