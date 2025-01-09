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Комиссия оценит выполненные работы на станциях "Пролетарская" и "Двигатель революции"

14 января 2025 15:09  [55] Общество

Приемная комиссия оценит выполненные ремонтные работы на станциях метро "Пролетарская" и "Двигатель революции" в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, завершилось обустройство наземных крытых павильонов на сходе №4 станции метро "Пролетарская" и сходах №5 и №7 станции метро "Двигатель Революции".

По условиям заключенного контракта срок приемки выполненных работ составляет 20 рабочих дней, в том числе, для устранения возможных недостатков.

Ранее сообщалось, что оплата проезда улыбкой в нижегородском метро подешевела до 25 рублей.

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Теги:
Метро Ремонтные работы
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