Екатерина Вилкова снялась в новом сериале «Дорогой родственник» Культура и отдых

Фото: онлайн-кинотеатр KION от МТС

Екатерина Вилкова снялась в сериале "Дорогой родственник". Уроженка Нижнего Новгорода исполнила роль сотрудницы районной администрации по имени Лиза.

Режиссером сериала, производством которого занимались онлайн-кинотеатр KION от МТС и студия LOOKFILM, стала Анна Пармас. В фильме также снимались известные актеры российского кино, включая Тимофея Трибунцева, Анну Михалкову, Надежду Маркину и многих других.

По сюжету, семья Громовых — бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем Толиком — всю жизнь живут в одной квартире. Родственники решают разъехаться, но выясняется одна неприятная подробность — в квартире прописан алкоголик Дима, бывший муж Иры и отец Оли, который давно ушел из семьи.

Диму пытаются уговорить выписаться из квартиры, но он не желает расставаться с жильем. Громовым приходится прибегать к самым необычным методам, чтобы решить этот вопрос.

Екатерина Вилкова в сериале играет младшую дочь Веры Егоровны Лизу. Девушка работает в одном из отделов по благоустройству районной администрации и стремится к самостоятельности. Она планирует вложить деньги от продажи квартиры в покупку нового жилья в элитной новостройке в Центральном районе.

Премьера первых двух серий состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 февраля.

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