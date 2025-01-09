600 нижегородских десятиклассников отправились в Волгоград по образовательному проекту Культура и отдых

16 января из Нижнего Новгорода в Волгоград отправился очередной поезд с участниками межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы". В этом году к инициативе присоединились еще около 600 десятиклассников из 22 школ Павловского округа и Дзержинска, которые посетят места, связанные со Сталинградской битвой.



Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что благодаря проекту все десятиклассники региона могут изучать ключевые события российской истории непосредственно в местах их свершения. В год 80-летия Победы школьники получат возможность познакомиться с Волгоградом – городом-героем, его историей, мемориальными комплексами и музеями. Он подчеркнул, что путешествия по стране помогают молодому поколению лучше понять подвиг предков и сохранить память о нем.



Программа поездки включает посещение музея-панорамы "Сталинградская битва", мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Волгоградского областного краеведческого музея, "Бункера Сталина" и Мемориально-исторического музея. Кроме того, школьников ждет обзорная экскурсия по городу.



Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, поездка даст учащимся возможность попробовать себя в роли исследователей, картографов, командиров групп и корреспондентов. В пути организовано полноценное образовательное сопровождение: ребята изучают вклад воинов Сталинграда и бойцов Горьковской области в Победу.



Одна из участниц поездки, десятиклассница школы №11 города Павлова Алина Лоцманова, рассказала, что узнала о проекте еще в девятом классе и мечтала попасть в Волгоград. Она призналась, что с одноклассниками с нетерпением ждала отправления поезда и рада возможности лучше узнать свою Родину.



В областном министерстве туризма и промыслов подчеркнули, что реализация проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" способствует развитию молодежного туризма и повышению интереса граждан к путешествиям по России. Эта инициатива соответствует задачам нового национального проекта "Туризм и гостеприимство".



Проект "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" стартовал в 2023 году по инициативе родительского сообщества региона и был поддержан губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым.



Нацпроект "Туризм и гостеприимство", запущенный по инициативе президента России Владимира Путина, является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его цель – развитие туристической инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовка кадров и продвижение путешествий по России как внутри страны, так и за рубежом.