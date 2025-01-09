Две установки для градуировки запущены на АПЗ в цехе №55

Работу нового оборудования проинспектировал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин
На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина в цехе №55 запущены в работу две установки для градуировки и поверки промышленных счетчиков газа.
"Главное преимущество новых установок в том, что поверка на них проходит автоматически. В результате пять старых стендов, изготовленных нашим предприятием в начале 2000-х годов, заменили на два новых. Перед запуском в работу утвердили тип оборудования, провели первичную поверку, внесли сведения в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений", прокомментировал заместитель начальника цеха №55 Тимур Катурин.
Поверка СГ идет в диапазоне СГ 65 – 4000-Р. После монтажа счетчика на линию оператор вводит данные изделия в компьютер. Затем запускает процесс градуировки и поверки счетчика. Протокол исследования выводится на ПК.
Оборудование поступило в октябре и установлено на участке градуировки, где силами ООО «ПрестижСервисГрупп» был проведен косметический ремонт.
Пусконаладку и обучение сотрудников цеха провели специалисты предприятия-изготовителя.
Наталья Глазунова
Фото Александра Барыкина
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