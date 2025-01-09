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Общество

Нижегородец судится из-за 5 айфонов по 15 рублей

19 января 2025 15:41  [2] Общество
Нижегородец судится из-за 5 айфонов по 15 рублей

Нижегородец судится из-за 5 айфонов по 15 рублей

Житель Нижнего Новгорода подал в Сормовский районный суд иск на продавца из-за того, что ему отказали в приобретении пяти заказанный айфонов по 3 рубля каждый. Об этом сообщает пресс-служба первого кассационного суда общей юрисдикции.

Согласно информации, мужчина увидел на сайте магазина электронной техники акцию на телефоны Apple iPhone, каждый из которых стоил всего 3 рубля. Он заказал пять таких устройств, сумма которых составила 15 рублей.

В это же день магазин отказал местному жителю в оформлении заказа, после чего нижегородец обратился в Сормовский районный суд с иском о передаче предварительно оплаченного товара, взыскании неустойки, морального вреда и штрафа.

Суд первой инстанции мужчине отказал. Вслед за этим он подал апелляцию, однако суд второй инстанции встал на сторону продавца.

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляцию, сославшись на то, что факта купли-продажи между покупателем и продавцом (кассового или товарного чека) не было.

"В то же время, фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, позволяющего потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе", - отметили в сообщении.

Напомним, что нелегальный центр для подмены телефонных номеров накрыли в Нижнем Новгороде.

Полицейские установили, что аферист звонил потерпевшим из Нижнего Новгорода. С помощью спецтехники они определили местоположение сим-карты звонившего. Оказалось, что в одной из квартир областного центра располагалось оборудование для подмены телефонных номеров. С его помощью звонок из-за рубежа отображался как российский.

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Теги:
Суд
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