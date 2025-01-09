Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российского студенчества 25 января Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российского студенчества 25 января Фото: Кира Мишина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января. Текстом поздравления с НИА "Нижний Новгород" поделились в пресс-службе областного правительства.

"Дорогие студенты и все, чья жизнь связана с высшим образованием! От всего сердца поздравляю вас с Днём студента! Студенчество - один из самых важных периодов в жизни человека. Годы учёбы в вузе вмещают невероятное количество событий, впечатлений, новых знаний. По этому пути студентов ведут преподаватели и наставники, готовые помочь и поддержать, научить и дать старт в жизни. Студенческие годы – это время формирования самостоятельной личности, обретения друзей и единомышленников, общение с которыми сохраняется на протяжении всей жизни", - сказал губернатор Нижегородской области.

Также Глеб Никитин отметил, что нижегородская система высшего образования по праву считается одной из лучших в стране.

"У нас учатся десятки тысяч студентов, работают очень сильные преподаватели, реализуются крупные проекты. Наши вузы активно участвуют в ключевых федеральных инициативах, демонстрируют успехи во всех областях. Создается ИТ-кампус, который уже стал проектом, объединяющим вузовское сообщество", - сказал глава региона.

Отдельно Никитин отметил общественную жизнь наших студентов, а также поблагодарил волонтеров, принимающих участие в жизни региона и страны в целом. В

"Ваша энергия, самоотверженность и неравнодушие не могут не восхищать. Проекты нижегородских студентов и студенческих команд регулярно находят поддержку на федеральном уровне, позволяют привлекать средства в регион и воплощать в жизнь интересные и полезные идеи. В День студента желаю всем студентам качественных знаний и хороших оценок. Пусть на этом непростом пути вам всегда сопутствует удача. Учитесь, живите и творите в Нижегородской области. С праздником!" - заключил Никитин.