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Общество

Врача ФК "Пари НН" Владимира Коробейникова похоронят 22 января

21 января 2025 14:09  [27] Общество

В Нижнем Новгороде попрощаются с врачом футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Владимиром Коробейниковым. Об этом сообщается в телеграм-канале "Футбольный марш".

Врач команды ушел из жизни 20 января после продолжительной болезни. Владимир Коробейников начал работать с молодежным составом "Пари НН-М" в июне 2022 года, а затем стал врачом команды "Пари НН-2".

Церемония прощания состоится 22 января в 10:00 на автостоянке рядом со стадионом «Мещерский».

На днях стало известно об уходе из жизни экс-директора нижегородского Центра одаренных детей Игоря Чапрака. Его похоронили 21 января.

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Теги:
Похороны Траур Футбол
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