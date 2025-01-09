Врача ФК "Пари НН" Владимира Коробейникова похоронят 22 января Общество

В Нижнем Новгороде попрощаются с врачом футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Владимиром Коробейниковым. Об этом сообщается в телеграм-канале "Футбольный марш".



Врач команды ушел из жизни 20 января после продолжительной болезни. Владимир Коробейников начал работать с молодежным составом "Пари НН-М" в июне 2022 года, а затем стал врачом команды "Пари НН-2".



Церемония прощания состоится 22 января в 10:00 на автостоянке рядом со стадионом «Мещерский».

На днях стало известно об уходе из жизни экс-директора нижегородского Центра одаренных детей Игоря Чапрака. Его похоронили 21 января.