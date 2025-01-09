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Общество

Отделение МФЦ в Московском районе открылось по новому адресу

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Отделение МФЦ в Московском районе Нижнего Новгорода переехало на улицу Красных зорь, 19.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, старое отделение работало с 2014 года, но теперь не соответствует требованиям федерального законодательства.

По словам министра, для нового МФЦ было выбрано новое помещение, которое будет удобным для посетителей. В новом отделении 25 окон приёма и выдачи документов, просторный зал ожидания, сектор информирования, детский уголок, зона для хранения и выдачи готовых паспортов. Для маломобильных граждан есть навигация с помощью напольного покрытия, а также система усиления звука.

В новом отделении МФЦ Московского района можно получить 237 услуг, в том числе 43 муниципальных. Также здесь работает сектор пользовательского сопровождения, где специалисты МФЦ помогают гражданам подать заявление через портал "Госуслуги",даже если эта услуга не относится к компетенции МФЦ.

Глава Московского района Владимир Кропотин отметил, что МФЦ пользуются большим спросом среди нижегородцев, в том числе среди жителей Московского района. В одном месте можно получить практически любой документ — от паспорта до "Карты болельщика".

Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ стали оказывать более 180 новых государственных и муниципальных услуг в 2024 году.

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