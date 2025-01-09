Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 января 2025 17:45  [72] Первая группа волгоградских школьников посетила Нижний Новгород в рамках "Уроков с путешествием"
21 января 2025 17:34  [103] Выставка картин "Одухотворение" открылась в нижегородском Заксобрании
21 января 2025 11:19  [229] Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году
21 января 2025 10:24  [388] Звезда фильма "Озеро времени" Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде
21 января 2025 07:00  [731] Хохломская роспись получит субсидии на расширение ассортимента продукции в 2025 году
20 января 2025 15:15  [307] Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта "Ростелекома"
20 января 2025 13:59  [358] Актер Дмитрий Куличков приедет в Нижний Новгород на предпоказ "Злого города"
20 января 2025 11:33  [361] Екатерина Вилкова снялась в новом сериале «Дорогой родственник»
18 января 2025 09:00  [533] Вводить туристический налог в Нижнем Новгороде не планируется
17 января 2025 18:52  [433] Профессора Нижегородской консерватории Тамару Левую похоронят 18 января
Культура и отдых

Первая группа волгоградских школьников посетила Нижний Новгород в рамках "Уроков с путешествием"

21 января 2025 17:45  [72] Культура и отдых
Первая группа волгоградских школьников посетила Нижний Новгород в рамках Уроков с путешествием

Первая группа волгоградских школьников посетила Нижний Новгород в рамках Уроков с путешествием

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

21 января 2025 года Нижний Новгород посетили почти 600 десятиклассников школ Волгоградской области. Это первая группа ребят – участников нового сезона межрегионального туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы».

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего в этом учебном году в столице Приволжья смогут побывать более 10 тысяч школьников из Волгоградской области. В свою очередь, в регион-партнер планируют отправить около 13,5 тысячи нижегородских десятиклассников.

«Мы с нетерпением ждали ребят и, конечно, подготовили для них увлекательную, насыщенную программу пребывания. Нижний Новгород – город с многовековой героической судьбой. Здесь история подвига Народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского переплетается с воинской и трудовой доблестью города Горького, проявленной жителями во время Великой Отечественной войны. В год 80-летия Великой Победы мы хотим сделать особый акцент именно на этих страницах нашей истории, рассказать молодежи о героизме предков, спасших страну от фашистско-немецких захватчиков», – подчеркнул Глеб Никитин.

В программу визита всех волгоградских школьников включено обязательное знакомство с техникой военных лет, которую массово выпускали в Горьком. Она представлена в том числе в Нижегородском кремле. Здесь же расположен памятник «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла», установленный в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести».

Еще одна знаковая достопримечательность – Чкаловская лестница, которая была построена в честь Победы русского народа в битве под Сталинградом. Форма лестницы символична: немецкая армия окружала Сталинград двумя полукольцами. Линия ступенек, спускающихся к реке, олицетворяет путь к освобождению города-героя.

Как отметили в министерстве образования и науки Нижегородской области, для ребят также запланированы экскурсии по усадьбе Рукавишниковых и лекции об истории создания картины Константина Маковского «Воззвание Минина». Шедевр русского монументального искусства экспонируется в одном из зданий Нижегородского государственного художественного музея – доме купца Дмитрия Сироткина.

В министерстве туризма и промыслов региона отметили значимость проекта «Уроки с путешествием» для повышения туристической привлекательности Нижегородской области.

«Общаясь с ребятами, мы видим, сколько положительных эмоций они испытывают. Уверен, школьники захотят еще не раз вернуться в Нижний Новгород, расскажут о своих впечатлениях родителям, друзьям и совершат совместные поездки. Здесь, в столице Приволжья, можно проникнуться духом 100% настоящей России! И речь идет не только о нашем гостеприимстве и традициях, но и о славной истории, которую чувствуешь в каждом памятном месте», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Гости из Волгоградской области поделились своими впечатлениями о поездке.

«Мне очень понравился Нижний Новгород. Нам показали множество достопримечательностей, помогли прочувствовать важные исторические события. Надеюсь, что смогу вернуться сюда еще раз. Проект «Уроки с путешествием» – это отличная возможность ознакомиться с нашей страной, посмотреть ее. Большое спасибо организаторам за возможность такого путешествия!» – сказал ученик 10-го класса Казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова Максим Манжосов.

Развитие молодежного туризма – одна из задач нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». В свою очередь, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения включена в новый национальный проект «Молодежь и дети». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе президента России Владимира Путина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Глеб Никитин Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph