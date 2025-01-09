Первая группа волгоградских школьников посетила Нижний Новгород в рамках "Уроков с путешествием" Культура и отдых

Первая группа волгоградских школьников посетила Нижний Новгород в рамках Уроков с путешествием Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

21 января 2025 года Нижний Новгород посетили почти 600 десятиклассников школ Волгоградской области. Это первая группа ребят – участников нового сезона межрегионального туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы».

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего в этом учебном году в столице Приволжья смогут побывать более 10 тысяч школьников из Волгоградской области. В свою очередь, в регион-партнер планируют отправить около 13,5 тысячи нижегородских десятиклассников.

«Мы с нетерпением ждали ребят и, конечно, подготовили для них увлекательную, насыщенную программу пребывания. Нижний Новгород – город с многовековой героической судьбой. Здесь история подвига Народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского переплетается с воинской и трудовой доблестью города Горького, проявленной жителями во время Великой Отечественной войны. В год 80-летия Великой Победы мы хотим сделать особый акцент именно на этих страницах нашей истории, рассказать молодежи о героизме предков, спасших страну от фашистско-немецких захватчиков», – подчеркнул Глеб Никитин.

В программу визита всех волгоградских школьников включено обязательное знакомство с техникой военных лет, которую массово выпускали в Горьком. Она представлена в том числе в Нижегородском кремле. Здесь же расположен памятник «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла», установленный в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести».

Еще одна знаковая достопримечательность – Чкаловская лестница, которая была построена в честь Победы русского народа в битве под Сталинградом. Форма лестницы символична: немецкая армия окружала Сталинград двумя полукольцами. Линия ступенек, спускающихся к реке, олицетворяет путь к освобождению города-героя.

Как отметили в министерстве образования и науки Нижегородской области, для ребят также запланированы экскурсии по усадьбе Рукавишниковых и лекции об истории создания картины Константина Маковского «Воззвание Минина». Шедевр русского монументального искусства экспонируется в одном из зданий Нижегородского государственного художественного музея – доме купца Дмитрия Сироткина.

В министерстве туризма и промыслов региона отметили значимость проекта «Уроки с путешествием» для повышения туристической привлекательности Нижегородской области.

«Общаясь с ребятами, мы видим, сколько положительных эмоций они испытывают. Уверен, школьники захотят еще не раз вернуться в Нижний Новгород, расскажут о своих впечатлениях родителям, друзьям и совершат совместные поездки. Здесь, в столице Приволжья, можно проникнуться духом 100% настоящей России! И речь идет не только о нашем гостеприимстве и традициях, но и о славной истории, которую чувствуешь в каждом памятном месте», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Гости из Волгоградской области поделились своими впечатлениями о поездке.

«Мне очень понравился Нижний Новгород. Нам показали множество достопримечательностей, помогли прочувствовать важные исторические события. Надеюсь, что смогу вернуться сюда еще раз. Проект «Уроки с путешествием» – это отличная возможность ознакомиться с нашей страной, посмотреть ее. Большое спасибо организаторам за возможность такого путешествия!» – сказал ученик 10-го класса Казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова Максим Манжосов.

Развитие молодежного туризма – одна из задач нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». В свою очередь, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения включена в новый национальный проект «Молодежь и дети». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе президента России Владимира Путина.