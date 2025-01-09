Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 января 2025 18:11  [126] Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ
21 января 2025 16:43  [55] Нижегородский производитель панельно-каркасных домов присоединился к нацпроекту
21 января 2025 13:56  [189] Банкротство физических лиц: важность юридической поддержки
21 января 2025 10:43  [1258] Нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей с 2025 года
20 января 2025 20:23  [361] Средний чек за поездку в такси в Нижнем Новгороде увеличился на 14%
20 января 2025 18:33  [297] Почти 2200 кредитов на 16,5 млрд рублей выдано в Нижегородской области по программе ИТ-ипотеки
20 января 2025 18:17  [300] Объем поступлений в бюджет города по договорам на размещение НТО вырос на 13,5%
20 января 2025 13:14  [474] Психология долгов: как не поддаваться панике при получении кредита
20 января 2025 10:39  [402] Недостроенную гостиницу у Карповской церкви выставили на продажу за 45 млн рублей
20 января 2025 10:09  [388] Аренда жилья в Нижнем Новгороде подорожала на 38% за год
Экономика

Нижегородский производитель панельно-каркасных домов присоединился к нацпроекту

21 января 2025 16:43  [55] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семеновский филиал ООО «Завод Шинглас» стал 276-м предприятием, внедряющим на производстве бережливые технологии при государственной поддержке. Компания занимается производством панельно-каркасных домов и деревянных клееных конструкций.

С 2019 по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года – в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

«Эксперты регионального центра компетенций будут работать на площадке предприятия в течение полугода. За это время совместно с командой предприятия они проведут аудит – выберут пилотный поток, выявят и устранят узкие места. Параллельно пройдет обучение сотрудников предприятий основам бережливого производства и подготовка внутренних тренеров», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Завод Шинглас» стал 15-м предприятием сферы строительства в регионе, внедряющим бережливые технологии при господдержке.

Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph