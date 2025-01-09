Нижегородский производитель панельно-каркасных домов присоединился к нацпроекту Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семеновский филиал ООО «Завод Шинглас» стал 276-м предприятием, внедряющим на производстве бережливые технологии при государственной поддержке. Компания занимается производством панельно-каркасных домов и деревянных клееных конструкций.

С 2019 по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года – в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

«Эксперты регионального центра компетенций будут работать на площадке предприятия в течение полугода. За это время совместно с командой предприятия они проведут аудит – выберут пилотный поток, выявят и устранят узкие места. Параллельно пройдет обучение сотрудников предприятий основам бережливого производства и подготовка внутренних тренеров», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Завод Шинглас» стал 15-м предприятием сферы строительства в регионе, внедряющим бережливые технологии при господдержке.

Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.