Водители массово теряют колёса на участке трассы М-7 в Нижегородской области Общество

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Автомобилисты выражают недовольство состоянием дорожного полотна на М-7 в Нижегородской области. Они часто сталкиваются с повреждением шин и дисков.

Как сообщается в программе "Кстати..." (16+), проблема особенно остро ощущается при приближении к развязке, которая соединяет Арзамас с Москвой и Нижним Новгородом.

Например, один из водителей 19 января вечером на высокой скорости попал в глубокую выбоину, что привело к значительным повреждениям его авто. Вскоре после этого аналогичная ситуация произошла с другим водителем, который также повредил диски и проколол два колеса. Более того, на развязке уже находился автомобиль с повреждённой шиной.

По словам одного из потерпевших водителей, сотрудники шиномонтажа подтвердили ему, что многие автовладельцы обращаются за ремонтом после проезда этого участка дороги.

Ранее сообщалось, что более 200 км федеральных трасс отремонтировали в Нижегородской области.