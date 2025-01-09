Подрядчику грозит штраф за недостроенные павильоны метро Нижнего Новгорода Общество

Подрядчику грозит штраф за недостроенные павильоны метро Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчику, занимающемуся строительством павильонов на двух станциях метро Нижнего Новгорода, грозит штраф за невыполнение сроков работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".

Речь о павильонах, расположенных над сходами №5 и №7 на "Двигателе Революции", а также над сходом №4 на "Пролетарской". По контракту все работы должны были быть завершены к концу декабря 2024 года, но на сегодняшний день подрядная организация успела только установить металлокаркас и кровельные перекрытия. Работы по отделке плиткой, монтажу системы подогрева на лестницах и установке поручней продолжаются.

В связи с несоблюдением сроков завершения работ была создана специальная комиссия, которая составит перечень недоделок. На основании ее результатов подрядчику могут быть начислены штрафы. Представители метрополитена ежедневно контролируют процесс, а дептранс проведет дополнительную проверку из-за срыва сроков выполнения контракта.

Ранее сообщалось, что комиссия оценит выполненные работы на станциях "Пролетарская" и "Двигатель революции".