Четыре нижегородских предприятия участвуют в международной выставке Ruplastica на льготных условиях Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке Ruplastica, которая проходит в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве с 21 по 24 января 2025 года в Москве.

Поддержку, связанную с участием нижегородских компаний в различных деловых мероприятиях, оказывает региональный Центр поддержки экспорта(ЦПЭ НО).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, ЦПЭ взял на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

«Ruplastica – крупнейшая выставка по полимерам в России и странах СНГ. В этом году свои товары здесь представляет около 1000 компаний из 20 стран. Среди них - производители и поставщики услуг, технологий и оборудования, работающие в области производства и переработки полимеров, пластмасс, каучуков и резины. Региональным компаниям участие в выставке позволит заявить о себе на международном уровне, а также провести B2В переговоры с потенциальными партнерами. За четыре дня выставки наши компании проведут не менее 50 переговоров», – рассказал Максим Черкасов.

Продукцию на выставке Ruplastica представляют предприятия из России, Турции, Ирана, Китая, ОАЭ, Казахстана, Индии, Египта, Италии, Германии, Тайваня и Республики Беларусь.

От Нижегородской области в выставке участвуют четыре компании: ООО «Караон» (производство композиционных полимерных материалов), ООО ТПК «Фолипласт» (производство пластиковых изделий), ООО «Формотроник» (создание автоматизированных полимерных производств), ООО «ГК «Спектр» (поставка и монтаж периферийного оборудования для термопластавтоматов и экструзионных линий).

Напомним, в 2024 году 73 нижегородских предприятия приняли участие в международных выставках при поддержке ЦПЭ НО. По итогам мероприятий 62 компании заключили экспортные контракты на общую сумму 11,4 млн долларов.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»,можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».