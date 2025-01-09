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Бизнес

Транснефть-Верхняя Волга усиливает надежность: обследовано 50 участков трубопроводов

23 января 2025 13:55  [88] Бизнес

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2024 году выполнило диагностическое обследование 50 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 2,8 тысячи км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Московской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Калужской, Рязанской областей, Чувашской Республики и Республики Марий Эл.

Были обследованы 18 участков магистральных нефтепроводов и 32 участка нефтепродуктопроводов, в том числе 13 резервных ниток подводных переходов через реки и малые водотоки.

Применяемые внутритрубные инспекционные приборы позволяют эффективно обнаруживать все возможные типы дефектов трубопроводов - трещины, риски, потери металла, коррозию, расслоения, а также определять их местоположение и точный размер. 

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых ремонтных и профилактических работ на магистральных трубопроводах.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО "Транснефть-Верхняя Волга" поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Своевременные диагностические мероприятия обеспечивают поддержание безопасности эксплуатации, сведение к минимуму возможных повреждений, а также недопущение аварийных ситуаций.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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