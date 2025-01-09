Летевший в Москву самолет внепланово сел в Нижнем Новгороде Общество

Летевший в Москву самолет внепланово приземлился в Нижнем Новгороде этой ночью, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Минувшей ночью вводились ограничения на прибытие и отправление самолетов в аэропортах Казани, Пензы, Самары, Нижнекамска, Саратова в связи с угрозой атаки БПЛА.

В итоге нижегородский аэропорт побыл запасным, приняв всего один борт, который следовал в столицу. В Нижнем самолет пробыл всего час, после чего продолжил путь по установленному маршруту.