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Общество

Летевший в Москву самолет внепланово сел в Нижнем Новгороде

24 января 2025 12:43  [130] Общество

Летевший в Москву самолет внепланово приземлился в Нижнем Новгороде этой ночью, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Минувшей ночью вводились ограничения на прибытие и отправление самолетов в аэропортах Казани, Пензы, Самары, Нижнекамска, Саратова в связи с угрозой атаки БПЛА.

В итоге нижегородский аэропорт побыл запасным, приняв всего один борт, который следовал в столицу. В Нижнем самолет пробыл всего час, после чего продолжил путь по установленному маршруту.

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Теги:
Аэропорт Стригино
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