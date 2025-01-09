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Общество

Нижегородские водители получили возможность ездить еще три года по истекшим правам

24 января 2025 15:19  [65] Общество

Российские водительские удостоверения получили продление срока действия на три года. Это касается документов, срок которых истекает или истечет в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2025 года, уточнила Госавтоинспекция Нижегородской области.

Теперь такие права остаются действительными дополнительно на три года после указанной даты окончания. Затем нижегородским водителям все же потребуется произвести замену документа.

Тем, кто планирует поездку за рубеж, необходимо будет получить новые права, так как автоматическое продление действует исключительно на территории России, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водительские удостоверения можно будет получать в МФЦ по биометрии.

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Теги:
Автомобили ГИБДД
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