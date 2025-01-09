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24 января 2025 16:02  [54] Итоги деятельности учреждений соцблока подвели на заседании профильной комиссии нижегородской думы
Общество

Итоги деятельности учреждений соцблока подвели на заседании профильной комиссии нижегородской думы

24 января 2025 16:02  [54] Общество

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

23 января 2025 года в думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике под председательством Инны Ванькиной. В мероприятии приняли участие спикер думы Евгений Чинцов и его заместитель Николай Сатаев.

Повестка заседания, включавшая десять вопросов, была посвящена рассмотрению изменений в ряд нормативных правовых актов и подведению итогов деятельности учреждений социальной сферы за 2024 год.

Так, по итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали городской Думе согласовать следующее наименование создаваемой автономной некоммерческой организации - «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма». Отражение целей и видов деятельности АНО в ее названии необходимо для завершения процесса государственной регистрации организации. Кроме того, депутаты поддержали инициативу городского департамента образования о том, что право льготников на бесплатное питание должно распространяться и на школьников, достигших 18-летия.

Также было одобрено еще одно предложение, касающееся присвоения звания Почетного ветерана Нижнего Новгорода 30 ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в связи с предстоящим 80-летием Победы в ВОВ. К рассмотрению последнего вопроса комиссия планирует вернуться позже, дополнительно проанализировав заявленное число кандидатур совместно с городским Советом ветеранов.

В ходе комиссии депутаты ознакомились с информацией о развитии физической культуры и спорта. Всего по линии профильного департамента было организовано 1177 различных спортивных мероприятий с охватом в 138 тыс. участников. В рамках ремонтной кампании, включавшей 92 спортивных объекта, модернизировано 6 спортивных площадок, расположенных на улицах Островского, Исполкома, Подводников, Мончегорской, Верхне-Печерской и в деревне Мордвинцево. Кроме того, по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» отремонтировали площадку на улице Горького и построили новую на улице Есенина.

Также новые спорткомплексы появились на улицах Кораблестроителей и Богородского. В поселке Новинки установили бетонный скейтпарк, а на улице Львовской завершилось строительство Центра спортивных единоборств. Как было отмечено, в течение года капитальный ремонт был проведен в шести спортшколах, текущий – в 17-ти, для 19-ти – закупили различное оборудование. Департамент продолжит работу в плановом режиме, одной из его задач на текущий год станет создание городского Центра школьных спортивных лиг и развития спорта.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.

«По традиции общение с руководством департаментов социального блока в начале года дает депутатам представление о том, какими были для них, а значит и для нижегородцев, прошедшие 12 месяцев в системе образования и воспитания, культуры, спорта и социально-бытового обслуживания населения. Сегодня мы подвели итоги двухлетней работы шестого созыва Молодежной палаты при городской Думе. Мы лучшие и наши ребята максимально активно проявляют себя во всех аспектах жизни города, являясь локомотивами во многих направлениях – и спорте, и в культуре, и в туризме. Также нам рассказали о работе молочных кухонь и расширении ассортимента продукции, о том, какие мероприятия были проведены в новогодние праздники. Мы видим, как растет их уровень: используются современные технологии, интерактив, прекрасные костюмы. С каждым годом все больше жителей и гостей города принимают в них участие. Радует, что социальная сфера в нашем городе поступательно развивается. Во время отчетов депутаты, как правило, задают уточняющие вопросы. В целом мы наблюдаем глубокую погруженность администрации в работу, строящуюся на основании тех пожеланий жителей, которые до коллег доносят депутаты», - сказала Инна Ванькина по итогам заседания комиссии.

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Теги:
Гордума Социальная сфера
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