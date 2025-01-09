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Экономика

Около 20 новых предприятий откроются в Нижегородской области до конца года

25 января 2025 18:20  [46] Экономика

Фото: "ОСС-Кант"

Около 20 промышленных предприятий планируется открыть в Нижегородской области в 2025 году. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, в общей сложности на них будет создано около 1600 рабочих мест.

"При этом 4–5 компаний начнут работать в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Здесь же в рамках второй очереди планируется построить 60 заводов", - пояснил Саносян.

Замгубернатора добавил, что речь идет о планах, но в условиях денежно-кредитной политики в России они могут быть скорректированы.

Напомним, Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Завод Промышленность
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