Около 20 новых предприятий откроются в Нижегородской области до конца года Экономика

Фото: "ОСС-Кант"

Около 20 промышленных предприятий планируется открыть в Нижегородской области в 2025 году. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, в общей сложности на них будет создано около 1600 рабочих мест.

"При этом 4–5 компаний начнут работать в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. Здесь же в рамках второй очереди планируется построить 60 заводов", - пояснил Саносян.

Замгубернатора добавил, что речь идет о планах, но в условиях денежно-кредитной политики в России они могут быть скорректированы.

Напомним, Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин".