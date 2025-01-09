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Общество

Жителей Нижнего Новгорода приглашают к участию в конкурсах "IT Планета 2025"

26 января 2025 10:41  [109] Общество

Жителей Нижнего Новгорода приглашают присоединиться к новому сезону национальных и международных конкурсов в рамках проекта "IT Планета 2025".

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в январе стартовала регистрация участников и команд для участия в следующих мероприятиях:

- "Неограниченные возможности 2025" — программа, которая предполагает командную разработку инновационных проектов, направленных на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями (регистрация и отборочные этапы продлятся до 6 апреля);
- "Кубок фиджитал спорттех инноваций 2025" — молодёжный конкурс, цель которого — создание технологических инноваций в области физической культуры и спорта (регистрация и отборочные этапы продлятся до 16 марта);
- "Олимпиада по цифровой трансформации "Терра-Политех 2025" — соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств (регистрация и отборочные этапы продлятся до 31 марта).

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что у нижегородцев есть возможность выбрать направление, которое соответствует их интересам.

В этом году участники смогут проверить свои навыки работы с отечественной операционной системой Astra Linux, а также разработать собственные проекты по автоматизации бизнес-процессов предприятий.

Любители баз данных смогут продемонстрировать свои знания языка SQL в конкурсе от российского разработчика или спроектировать систему информационной безопасности организации.

"Такие мероприятия всегда сочетают в себе получение новых знаний и возможность продемонстрировать уже накопленный опыт перед ведущими представителями ИТ-индустрии", — подчеркнул министр.

В этом году конкурсная программа включает в себя такие направления, как программирование, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, сетевые технологии, VR/AR, свободное программное обеспечение, разработка мобильных приложений и чат-ботов, интернет вещей, инновации в спорте и туризме.

Мероприятия организованы АНО «Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета" в партнёрстве с российским разработчиком программного обеспечения СберТех, платформой для работы с исходным кодом GitVerse, на которой участники будут выполнять задания, и российской платформой инновационных соревнований Braim.

Напомним, что ускоренное внедрение цифровых технологий в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина, создаст условия для развития высокотехнологичного бизнеса в экономике и социальной сфере, а также повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке.

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Теги:
IT Конкурсы цифровизация
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