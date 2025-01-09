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Спорт

"Торпедо" на домашнем льду проиграло московскому "Динамо" со счётом 1:4

26 января 2025 11:06  [89] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

В субботу на льду "Нагорного" в Нижнем Новгороде состоялся матч между "Торпедо" и московским "Динамо". Противостояния между этими командами всегда получаются очень интересными и приносят массу эмоций болельщикам.

Первый период был напряжённым, с множеством острых моментов, но вратари обеих команд, Иван Бочаров и Владислав Подъяпольский, не позволили соперникам забить.

Во втором периоде команды продолжили атаковать, и в концовке отрезка Седрик Пакетт открыл счёт, забив гол после подключения по центру.

В заключительной двадцатиминутке Маркус Филлипс сравнял счёт, но Дилан Сикьюра и Артём Сергеев принесли победу "Динамо". В итоге гости выиграли со счётом 1:4 (0:0, 0:1, 0:3).

"Не могу ни в чём упрекнуть команду. Даже учитывая то, что проиграли… Скажу только одну вещь: мы сегодня проиграли вратарю. Это всё, что я могу сказать по игре", - прокомментировал итоги матча главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Напомним, этому проигрышу предшествовала серия из трёх побед над "Ладой", "Спартаком" и "Амуром". "Торпедо" сохраняет место в зоне плей-оф, от ближайшего преследователя по турнирной таблице - "Куньлунь РС" - нижегородцев отделяют 6 очков.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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