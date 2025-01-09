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Общество

Правительство поддержало идею не выдавать гражданство России при отказе от присяги

27 января 2025 08:56  [54] Общество

Фото: с сайта dumatv.ru

Правительство РФ утвердило законопроект, который вводит запрет на получение гражданства страны для тех, кто отказывается принести присягу. Об этом информирует телеканал "360".

Поправки затронут закон "О гражданстве Российской Федерации". Согласно новым требованиям, все иностранцы, желающие получить российское гражданство (кроме несовершеннолетних и недееспособных лиц), обязаны будут принести присягу. Если человек не выполнит это требование в течение года, его заявление о приёме в гражданство будет признано недействительным.

Кроме того, правительство решило снизить минимальный возраст для принесения присяги с 18 лет до 14 лет. Авторы инициативы считают, что эти изменения помогут в борьбе с преступностью, укрепят патриотический дух и повысят правосознание граждан.

Законопроект о введении обязательной присяги для граждан России с 14-летнего возраста был внесён в Государственную Думу в ноябре 2024 года.

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Теги:
Законодательство
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