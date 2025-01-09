Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде Спорт

Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области второй год подряд проходят учебно-тренировочные сборы основной и молодежной сборных России по хоккею с мячом. В течение недели, с 20 по 27 января, команды тренировались и проводили матчи на стадионе «Труд» - домашней площадке нижегородского «Старта».

Главным событием учебно-тренировочных сборов стал турнир, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею финала Кубка СССР по хоккею с мячом, который, несмотря на военное время, состоялся в феврале 1945 года.

«Отрадно, что Нижегородская область принимает нашу хоккейную сборную уже второй год подряд: в прошлом году это была одна команда, а в этом - сразу две – национальная и молодежная. Были обеспечены все условия для учебно-тренировочных сборов, а увенчалась неделя прекрасным турниром, посвященным 80-летию Великой Победы», - рассказал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Также состоялось совещание в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы развития хоккея с мячом в Нижегородской области, межконфессионального сотрудничества и патриотического воспитания молодежи через спорт. Совещание проходило с участием президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника, министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, представителей Русской православной церкви и Исламской сборной по хоккею с мячом, АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области», ХК «Старт» и региональной Федерации хоккея с мячом.

«Развитие национальных видов спорта, к которым и относится русский хоккей, - важная задача, которую ставит перед нами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проведение сборов национальной сборной по хоккею с мячом в нашем регионе уже становится доброй традицией. Важно, что сборы не ограничиваются только спортом, в программу включена и большая социальная, патриотическая повестка. А для болельщиков возможность поддержать любимый «Старт» с трибун в матче с таким соперником - особенный подарок! Благодарим руководство сборной РФ и Федерации хоккея с мячом России за выбор нашей площадки для проведения сборов и за возможность для нашей команды вновь сыграть с сильнейшими хоккеистами страны», - сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В заключительном гала-матче турнира победителем стала национальная сборная, обыгравшая нижегородский «Старт» со счетом 6:2. Каждому игроку были вручены памятные подарки. А Кубок Победы получил капитан национальной сборной Валерий Ивкин.

«В память о Победе в Великой Отечественной войне мы провели такой спортивный турнир на территории Нижнего Новгорода, и я хотел бы отметить, что всё прошло замечательно. Воодушевляет, когда пересекаются две ключевые составляющие нашей жизни – патриотическое воспитание и спорт. Хоккейный клуб «Старт» благодарит за помощь в участии и организации проведения сборов для национальных команд АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» и региональное министерство спорта», - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель правления ХК «Старт» Василий Суханов.

В рамках учебно-тренировочных сборов для команд была организована обширная культурная и социальная программа. Игроки сборной России познакомились с историческими достопримечательностями Нижнего Новгорода, провели открытую тренировку для воспитанников детских спортивных школ по хоккею с мячом Нижегородской области, посетили Первый санаторный детский дом, а также приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле.