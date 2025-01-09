Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
28 января 2025 12:42  [1] Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде
27 января 2025 19:01  [393] Разработка проекта нового ФОКа на улице Родионова затянулась
27 января 2025 17:33  [232] Модульная лыжная база открылась в Починковском округе
27 января 2025 10:11  [257] "Нижний Новгород" прервал серию поражений, обыграв "Астану" в упорной борьбе
26 января 2025 11:06  [394] "Торпедо" на домашнем льду проиграло московскому "Динамо" со счётом 1:4
26 января 2025 09:50  [456] Нижний Новгород претендует на проведение матчей сборной России по футболу
24 января 2025 18:05  [449] Универсальную спортплощадку открыли в Володарске
24 января 2025 14:30  [417] Нижегородская область будет развивать студенческий баскетбол
24 января 2025 07:00  [416] Илья Жигулев покидает ФК "Пари Нижний Новгород"
23 января 2025 17:10  [387] Долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года
Спорт

Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде

28 января 2025 12:42  [1] Спорт
Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде

Основная и молодежная сборные России по хоккею с мячом провели учебно-тренировочные сборы в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области второй год подряд проходят учебно-тренировочные сборы основной и молодежной сборных России по хоккею с мячом. В течение недели, с 20 по 27 января, команды тренировались и проводили  матчи на стадионе «Труд» - домашней площадке нижегородского «Старта».

Главным событием учебно-тренировочных сборов стал турнир, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею финала Кубка СССР по хоккею с мячом, который, несмотря на военное время, состоялся в феврале 1945 года. 

«Отрадно, что Нижегородская область принимает нашу хоккейную сборную уже второй год подряд: в прошлом году это была одна команда, а в этом - сразу две – национальная и молодежная. Были обеспечены все условия для учебно-тренировочных сборов, а увенчалась неделя прекрасным турниром, посвященным 80-летию Великой Победы», - рассказал президент Федерации хоккея с мячом России  Борис Скрынник.

Также состоялось совещание в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы развития хоккея с мячом в Нижегородской области, межконфессионального сотрудничества и патриотического воспитания молодежи через спорт. Совещание проходило с участием президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника, министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, представителей Русской православной церкви и Исламской сборной по хоккею с мячом, АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области»,  ХК «Старт» и региональной Федерации хоккея с мячом. 

«Развитие национальных видов спорта, к которым и относится русский хоккей, - важная задача, которую ставит перед нами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проведение сборов национальной сборной по хоккею с мячом в нашем регионе уже становится доброй традицией. Важно, что сборы не ограничиваются только спортом, в программу включена и большая социальная, патриотическая повестка. А для болельщиков возможность поддержать любимый «Старт» с трибун в матче с таким соперником - особенный подарок! Благодарим руководство сборной РФ и Федерации хоккея с мячом России за выбор нашей площадки для проведения сборов и за возможность для нашей команды вновь сыграть с сильнейшими хоккеистами страны», - сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло

В заключительном гала-матче турнира победителем стала национальная сборная, обыгравшая нижегородский «Старт» со счетом 6:2. Каждому игроку были вручены памятные подарки. А Кубок Победы получил капитан национальной сборной Валерий Ивкин.

«В память о Победе в Великой Отечественной войне мы провели такой спортивный турнир на территории Нижнего Новгорода, и я хотел бы отметить, что всё прошло замечательно. Воодушевляет, когда пересекаются две ключевые составляющие нашей жизни – патриотическое воспитание и спорт. Хоккейный клуб «Старт» благодарит за помощь в участии и организации проведения сборов для национальных команд АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» и региональное министерство спорта», - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель правления ХК «Старт» Василий Суханов.

В рамках учебно-тренировочных сборов для команд была организована обширная культурная и социальная программа. Игроки сборной России познакомились с историческими достопримечательностями Нижнего Новгорода, провели открытую тренировку для воспитанников детских спортивных школ по хоккею с мячом Нижегородской области, посетили Первый санаторный детский дом, а также приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Соревнования Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph