Транснефть-Верхняя Волга рассказала о годовых итогах в сфере энергосбережения Общество

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2024 году. Экономия от выполнения комплексных мероприятий на производственных объектах составила 45 млн рублей.

Удельное потребление электроэнергии снизилось на 0,6%, что позволило сэкономить 5,8 млн кВт*ч.

В числе основных энергосберегающих мероприятий - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений. Такие отложения сужают диаметр трубопровода, возникает необходимость наращивать мощности магистральных насосов и электродвигателей, соответственно, увеличиваются затраты электричества на транспортировку нефти и нефтепродуктов.

В течение года предприятие выполнило установку 17 специальных роторов на магистральных насосах в рамках программы повышения энергоэффективности эксплуатации технологических участков магистральных трубопроводов и насосных агрегатов.

В рамках программы технического перевооружения был выполнен перевод котельных ЛПДС "Староликеево" и базы производственного обслуживания (БПО) Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) с нефти на газовое топливо. Это позволило снизить затраты на потребление топлива, сократить выбросы в атмосферу, уменьшить износ котельного оборудования и, вместе с тем, повысить КПД котельных агрегатов. Установленное оборудование имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Кроме того, были установлены термостатические регуляторы в системах отопления БПО Марийского РНУ, автоматизированы индивидуальные тепловые пункты на двух НПС и великолукском заводе "Транснефтемаш" в целях контроля температурных параметров и расхода топлива с учётом погоды.

Проведён текущий ремонт тепловых сетей протяжённостью 1,25 км с заменой теплоизоляции из минеральной ваты на пенополиуретановую изоляцию (ППУ), что улучшает тепломеханические свойства изоляции трубы и увеличивает срок ее эксплуатации.

Для снижения затрат при эксплуатации автомобильной техники акционерное общество оптимизирует маршруты перевозок, минимизирует случаи непроизводственных пробегов автотранспорта. По итогам реализации мероприятий по данному направлению в 2024 году сэкономлено около 29,3 тонны условного топлива.