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Политика

Думские заседания в Нижнем Новгороде будут начинаться с гимна РФ

29 января 2025 11:30  [55] Политика

Гимн России будет звучать перед началом заседаний думы Нижнего Новгорода, сообщил спикер Гордумы Евгений Чинцов перед заседанием 29 января. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" смотрел онлайн-трансляцию мероприятия.

Отметим, что на сегодняшнем заседании было рассмотрено 23 вопроса. После окончания спикер муниципального парламента пригласил всех депутатов посетить Аналитический центр на улице Рождественской. "Это будет полезно для вашей деятельности", - сказал Чинцов.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты обсудили план дорожных работ в рамках нового нацпроекта.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов
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