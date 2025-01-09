В Великобритании завершился суд между владельцами московских рынков Горяиновым и Рогачёвым Бизнес

Завершилось многолетнее судебное разбирательство между Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачёвым, владельцами Усачёвского и Коптевского рынков Москвы. Высокий суд Англии признал правоту Горяинова, который инвестировал в совместное предприятие на 12,7 млн долларов больше, чем партнёр. В результате суд обязал Рогачёва вернуть эти деньги. Об этом сообщил телеканал "360".

В 2015 году бывшие партнёры договорились о разделе бизнеса: Рогачёву достались три рынка, а Горяинов получил Усачёвский рынок и ТЦ "Волгоградский". В 2018 году Рогачев инициировал разбирательство, требуя от Горяинова выплатить 28 млн долларов. Тот ответил встречным иском на 16 млн долларов. Суд заморозил активы Горяинова, но позже признал ошибку и разморозил их.

В итоге суд обязал Рогачёва не только вернуть деньги, но и оплатить судебные расходы выигравшего Горяинова. Аргументами в пользу последнего стали попытки Рогачёва скрыть доход и необоснованные обвинения в кражах.

Исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов заявил, что суд разобрался во всех нюансах партнёрства. По его словам, Горяинов считал дело завершённым ещё в 2015 году, но Рогачёв продолжал попытки получить больше. Пока что проигравший не просил разрешения обжаловать решение.