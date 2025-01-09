Нижегородка рассказала о волонтёрской миссии на Чёрном море Общество

Фото: Черменина Надежда

В Нижний Новгород из Краснодарского края вернулся уже четвёртый отряд добровольцев, принимавших участие в очистке Чёрного моря от мазута. Организаторами поездки выступили Волонтёрский центр Нижегородской области и региональное правительство.

Среди участников была и сотрудница Нижегородского областного информационного центра Надежда Черменина. В своём рассказе она поделилась подробностями работы волонтёров, состоянием морской фауны и перспективами привычного летнего отдыха на побережье. О ситуации в регионе она поведала в подкасте радио "КП".