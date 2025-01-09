Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 января 2025 18:20  [65] Строить станцию снеготаяния в Автозаводском районе не планируется
30 января 2025 18:10  [97] Аварийный дом в Московском районе Нижнего Новгорода изымают для сноса
30 января 2025 17:39  [650] Три нижегородских продукта попали в «черный список» Роскачества
30 января 2025 16:29  [138] Суд принял решение об исключении Ичалковского бора из охотугодий
30 января 2025 16:24  [122] Нижегородский филиал "Т Плюс" обновил 2,5 км изоляции на тепловых сетях Кстовского округа
30 января 2025 15:57  [147] Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак
30 января 2025 15:28  [153] Ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи
30 января 2025 15:25  [121] Отличие апартаментов от стандартного отеля
30 января 2025 15:00  [160] Четыре светофора установят в Нижнем Новгороде в этом году
30 января 2025 14:46  [340] Названы 8 округов Нижегородской области с наибольшим числом смертельных ДТП
Общество

Нижегородка рассказала о волонтёрской миссии на Чёрном море

30 января 2025 13:30  [76] Общество

Фото: Черменина Надежда

В Нижний Новгород из Краснодарского края вернулся уже четвёртый отряд добровольцев, принимавших участие в очистке Чёрного моря от мазута. Организаторами поездки выступили Волонтёрский центр Нижегородской области и региональное правительство.  

Среди участников была и сотрудница Нижегородского областного информационного центра Надежда Черменина. В своём рассказе она поделилась подробностями работы волонтёров, состоянием морской фауны и перспективами привычного летнего отдыха на побережье. О ситуации в регионе она поведала в подкасте радио "КП".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Добровольцы ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph