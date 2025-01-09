Игорь Комаров: "В регионах ПФО благоустроят более 6 тысяч общественных пространств к 2030 году" Общество

Игорь Комаров: В регионах ПФО благоустроят более 6 тысяч общественных пространств к 2030 году Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

30 января 2025 года в Казани полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России". Мероприятие было организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

В ходе заседания участники обсудили реализацию одной из семи национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным до 2030 года, – создание комфортной и безопасной городской среды. Были рассмотрены региональные программы, направленные на достижение этой цели.

Выступая перед участниками, Игорь Комаров подвел итоги работы по благоустройству территорий в регионах Приволжского федерального округа. Он отметил, что с 2019 по 2024 год в округе привели в порядок более 6 тысяч общественных пространств и 10 тысяч дворов. Кроме того, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализовано почти 230 инициатив в малых городах и исторических поселениях.

"В новом цикле национальных проектов к 2030 году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из которых более 6 тысяч – в регионах ПФО", – подчеркнул полпред.

Участники пленарной сессии также обсудили важность вовлечения граждан в вопросы благоустройства. По словам Игоря Комарова, эта работа активно ведется в регионах округа: за семь лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" доля жителей, участвующих в обсуждении и оценке программ, выросла в пять раз – до 32%. Он отметил, что усиление управленческих кадров в муниципалитетах может сделать реализацию этих программ еще более эффективной. В качестве примера полпред привел участников СВО, прошедших отбор в рамках президентской программы "Время героев", а также выпускников аналогичных региональных инициатив, которые могут внести значимый вклад в развитие городских территорий.

Лучшие практики благоустройства представили представители нескольких регионов, в том числе Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Тульской и Ярославской областей, а также ряда субъектов ПФО, включая Нижегородскую область.

Среди ключевых тем обсуждения были соблюдение экологических стандартов при благоустройстве, информирование граждан, подготовка компетентных управленцев, а также внедрение современных технологий и новых подходов к созданию комфортной городской среды.