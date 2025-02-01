Камера домофона зафиксировала внезапную смерть мужчины в ЖК "Цветы" Происшествия

В одном из дворов жилого комплекса "Цветы" в Нижнем Новгороде камера домофона зафиксировала момент внезапной смерти прохожего. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Причины трагедии пока не установлены, но, по словам Никонова, ситуация похожа на сердечный приступ. Он напомнил, что инфаркт может настигнуть внезапно, даже если накануне человек чувствовал себя хорошо.

"Еще вчера ты был жив-здоров, строил планы, смеялся, а потом бац – и все", – написал автор Telegram-канала "Бокал прессека".

Он также призвал мужчин не игнорировать боли в груди и своевременно обращаться к врачам, так как без медицинской помощи истонченная ткань сердца может не выдержать нагрузки.