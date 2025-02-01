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Общество

Нижегородцы направили благодарственное письмо в Фонд капремонта

03 февраля 2025 12:52  [113] Общество

Фото: Фонд капремонта Нижегородской области

 Жители дома № 51/1 по проспекту Ленина Нижнего Новгорода поблагодарили руководителя регионального Фонда капитального ремонта Дмитрия Гнатюка за организацию и проведение капитального ремонта фасада их дома. В Фонд они направили благодарственное письмо.

"Позвольте выразить Вам от имени всех жителей искреннюю, глубокую благодарность за оказанную поддержку и помощь, неоценимое внимание и человеческое отношение к людям. Хотелось бы также поблагодарить за отлично выполненную работу бригаду по ремонту фасада", - написали жители дома.

Подрядчик был определен по конкурсу. Стоимость работ составила 13,6 млн рублей. В рамках капитального ремонта фасад утеплили, оштукатурили и покрасили, заменили окна в подъезде, отремонтировали входную группу и отмостку. Для ремонта цоколя были использовали материалы, устойчивые к погодным условиям и механическим повреждениям, что очень важно в зимний период.

"Работы подрядчик выполнил в полном объеме и уложился в срок. Жители принимали активное участие в процессе, по всем вопросам взаимодействовали и с фондом, и с подрядчиком", - сообщил руководитель регионального Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.

В 2024 года областной Фонд капремонта отремонтировал 132 фасада многоквартирных домов как в областном центре, так и в других городах Нижегородской области. 

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Теги:
Жилье капремонт Ленинский район
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