В Ветлуге простятся с погибшим в ходе спецоперации Сергеем Пчелиным Общество

Житель Ветлуги Сергей Пчелин погиб во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. О его смерти сообщили в администрации Ветлужского округа.

Обстоятельства гибели не раскрываются. Прощание с бойцом состоится во вторник, 4 февраля. Отпевание пройдет в Троицком храме в 10:15, а в 11:00 на Братской площади состоится траурный митинг.

Совет депутатов и администрация округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Мы гордимся мужеством земляка и разделяем боль утраты с его семьей. Чтить память участников СВО и передавать её следующим поколениям — наш общий долг", — говорится в официальном сообщении.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.