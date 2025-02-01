Глеб Никитин: "Важно не только быстро реагировать на ЧП, но и минимизировать ущерб от ЧС" Общество

В Нижегородском кремле подвели итоги деятельности территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, члены КЧС и ОПБ, руководители территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, руководящий состав ГУ МЧС России по Нижегородской области, министерства региональной безопасности Нижегородской области, а также главы администраций, руководители органов ГОЧС округов региона, начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов.

«Основными показателями, определяющими состояние безопасности жителей региона, по-прежнему остаются количество ЧС – пожаров, аварий и других происшествий, а также случаев гибели и травмирования людей. Наша с вами цель - работать над снижением такой статистики. В связи с этим мы уделяем большое внимание эффективности деятельности территориальной подсистемы. Чтобы обеспечить эффективную работу, важно не только быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, но и минимизировать ущерб от ЧС. Отмечу, что в 2024 году нашей комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принимались своевременные решения, которые позволили снизить неблагоприятные последствия ЧС природного характера», - отметил Глеб Никитин.

Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнении мероприятий гражданской обороны в 2024 году и задачах на 2025 год доложил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Он отметил, что в 2024 году основные усилия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области были направлены на профилактику и предупреждение различных угроз в природно-техногенной сфере, а также оперативное реагирование и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и иных оперативных событий.

«На протяжении прошедшего года мы совместно со всеми ведомствами решали достаточно сложные задачи, и, безусловно, снижение количества пожаров, гибели людей на воде, спасенные человеческие жизни – самый главный показатель нашей работы. Проведена широкая совместная работа и с органами власти. Важной задачей для нас остается сохранить тот темп, который мы взяли, пройти сезонные риски и, конечно, подготовиться к юбилейным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы и 35-летию МЧС России», - подчеркнул Валерий Синьков.

В ходе совещания были подведены итоги совместной работы всех служб и звеньев данной системы за минувший год и поставлены задачи на 2025 год. Приоритетными направлениями деятельности в 2025 году должны стать организация системной работы по реализации первичных мер пожарной безопасности, совершенствование форм и методов профилактической работы с населением по предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилищном фонде, работа по решению проблемных вопросов противопожарного состояния объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей.

В завершение мероприятия состоялось торжественное награждение лучших специалистов территориальной подсистемы РСЧС.