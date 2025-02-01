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Общество

"Тепло для Героя": нижегородцы поздравят российских военнослужащих с Днем защитника Отечества

03 февраля 2025 18:12  [64] Общество

Фото: НРО "Единой России"

В преддверии Дня защитника Отечества в Нижегородской области стартовала традиционная акция «Тепло для Героя». В рамках акции все желающие могут передать российским военнослужащим подарок или письмо с поздравлением. Все собранные посылки будут отправлены к нашим бойцам в зону СВО и госпитали, а также для солдат организуют праздничные концерты.

Акция проходит в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», и каждый год собирает тысячи участников по всему региону.

«В самом названии акции заложен ее смысл – желание с каждой связанной или сшитой вещью, с каждым написанным словом передать ребятам тепло родного дома, согреть их своей поддержкой и выразить благодарностью. Акция была инициирована партпроектом «Старшее поколение», но в ней принимают участие жители самого разного возраста. Подключились все местные отделения партии, отделения Союза пенсионеров в муниципалитетах, наши соседские центры, депутаты, активисты, просто неравнодушные жители. Приглашаю присоединиться к нашей акции всех желающих. Уверен, ребята чувствуют эту поддержку и знают, что у них надежный тыл и это, несомненно, придает им сил», - отметил региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Каждый год в акции участвуют ТОСы и соседские центры Нижнего Новгорода. Здесь активисты своими руками плетут маскировочные сети, шьют нательное белье, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи, пишут письма нашим ребятам, собирают для них гуманитарную помощь и многое другое.

«Волонтерская работа в наших соседских центрах и ТОСах не прекращается, наши активисты постоянно помогают участникам СВО. Только за прошлый год они сплели 500 маскировочных сетей, изготовили более 3000 наборов сухого душа, связали более 1 000 пар носков, сшили более 2 500 комплектов нижнего белья и изготовили почти 7500 окопных свечей. В соседских центрах и ТОС присоединиться и помочь может каждый желающий, здесь всему научат и подскажут. Акция – это еще один хороший повод поддержать наших защитников. Каждый может прийти к нам и внести свой вклад в общее дело – в нашу Победу», - рассказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева.

Людмила Телкова, активистка соседского центра на улице Донецкой, в молодости прожила несколько лет в городе Лозовая Харьковской области, и на своем примере понимает, что защищают сегодня наши бойцы.

«В то время там строили филиал харьковского тракторного завода. Там были люди со всей страны, все вместе работали и помогали друг другу. И когда я поехала в 2010 году туда, то не узнала ни город, ни микрорайон, где я жила – кругом полная разруха, станции, где я работала, нет, Дворец культуры, куда ходил мой сын – разбомбили. И поэтому мы сейчас хотим помочь нашим бойцам, согреть их, чтобы они чувствовали, что мы о них заботимся, молимся и ждем с Победой. И когда вяжу для ребят эти вещи, думаю, о том, чтобы такое никогда не повторилось, и чтобы наши внуки такого не знали», - поделилась нижегородка.

Передать подарки для бойцов в Нижнем Новгороде можно:

- в региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»: Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, офис 213

- в Штаб общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а

- в соседские центры и ТОСы по месту жительства.

Также пункты сбора открыты во всех местных отделениях партии во всех городских и муниципальных округах Нижегородской области.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

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Теги:
День защитника Отечества Единая Россия СВО
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