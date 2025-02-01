В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2025 11:28  [33] За год количество командировок в Нижний Новгород кратно увеличилось
04 февраля 2025 11:25  [40] Wildberries запустил пилотный проект по доставке лекарств из аптек
04 февраля 2025 10:59  [93] Нижегородцев предупредили о мошенниках, пишущих от лица РЖД
04 февраля 2025 10:38  [77] Регионам России из-за аномального тепла угрожает нашествие саранчи
04 февраля 2025 10:21  [97] Очередная группа нижегородских добровольцев готовится отправится на СВО
04 февраля 2025 10:15  [120] Нижний Новгород и Дзержинск встретят "Поезд Победы"
04 февраля 2025 10:02  [101] Новое отделение медицинской реабилитации открылось в поликлинике №2 ЦГБ Арзамаса
04 февраля 2025 09:26  [102] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы
04 февраля 2025 09:25  [191] Курящий пассажир устроил драку в нижегородском автобусе
04 февраля 2025 09:06  [295] Врачи предупредили о риске внезапной смерти при приеме популярного антибиотика
Общество

За год количество командировок в Нижний Новгород кратно увеличилось

04 февраля 2025 11:28  [33] Общество

Фото: freepik.com

Эксперты цифровой экосистемы МТС с помощью платформы Bronevik.com, проанализировали бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 году. Нижний Новгород продемонстрировал заметный прирост числа деловых путешественников, войдя в топ-5 российских городов по этому показателю.

Лидером по приросту количества командированных гостей стал Новый Уренгой, где число бизнес-бронирований удвоилось (+104%). Значительно увеличились также деловые поездки в Магнитогорск (+60%), Москву (+56%), Нижний Новгород (+52%) и Сахалин (+49%).

За год средний чек за проживание в командировках увеличился на 17%. Отели для командировок обычно бронировались за девять дней до заезда, а среднее время проживания составляло от двух до трех дней. Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%.

Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

"В прошлом году мы наблюдали некоторое перераспределение спроса бизнес-туристов в пользу бюджетного жилья. Об этом свидетельствует опережающий рост корпоративных бронирований в апартаментах и хостелах, хотя отели 3-5 звезд все еще остаются основным типом размещения для командированных. Очевидно, изменение корпоративных лимитов на командировки уже не всегда успевает за ростом цен. Поэтому сейчас для владельцев посуточной недвижимости и других «нетрадиционных» для делового туризма объектов хороший момент, чтобы завоевать лояльность бизнес-аудитории, которая не только стабильно платит, но и помогает поддерживать загрузку в периоды межсезонья", – комментирует исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сотовые операторы Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph