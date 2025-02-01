Преподаватель Нижегородского медколледжа стал послом Федерального конкурса руководителей Общество

Руководство Всероссийского форума классных руководителей 20 января объявило имена послов от каждого субъекта Российской Федерации. Всего в списке оказалось 87 педагогов из 87 регионов страны.

Основная миссия этих людей заключается в создании сообществ для взаимодействия и обмена опытом среди коллег в своих регионах. Помимо этого, послы организуют ассоциации классных руководителей и участвуют в проведении различных мероприятий.

Каждый из выбранных представителей прошел через несколько этапов отбора. Они заполняли анкеты, делились своими значимыми достижениями за последние пять лет, объяснили свою концепцию миссии посла, а также представили планы будущих мероприятий и сняли видеопрезентации.

Послом ФКР от Нижегородской области стал преподаватель медицинского колледжа Артем Родионов.

Он отметил, что впервые принял участие в форуме в составе нижегородской делегации в 2024 году. Получив вдохновение, он решил попробовать свои силы в конкурсе в текущем году.

"Я очень тщательно подошел к выполнению конкурсных заданий. Целый месяц размышлял над тем, что написать в анкете, и переснял видеовизитку десятки раз, но результат оправдал ожидания", — поделился Артем Родионов.

Теперь нижегородский преподаватель займется популяризацией миссии форума среди талантливых педагогов своего региона. Недавно он выступил в качестве посла ФКР перед широкой аудиторией.

"Я выступал на мероприятии проекта "Лидеры образования", где подробно рассказал о форуме и деятельности педагогического сообщества. Это только начало!", — заключил педагог.

Сейчас в Севастополе, Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия продолжается поиск подходящих кандидатов на должность посла ФКР 2025 года.

Стоит отметить, что в 2023 году форум насчитывал 23 амбассадора, тогда как в 2024 году число послов увеличилось до 90 человек, представляющих все регионы России и город Байконур.

Форум организован Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России. Стратегическим партнером форума выступает АНО "Диалог Регионы".

СПРАВКА

Всероссийский форум классных руководителей проводится ежегодно с 2021 года.

Форум объединяет классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны, ориентированных на организацию воспитательной работы при реализации образовательных программ, психологию воспитания и обучения, инклюзивное, семейное образование и другие актуальные для современного педагога вопросы. Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сообщество "Форум классных руководителей" ВКонтакте насчитывает более 200 тыс. участников. Среди участников сообщества ежедневно происходит обмен полезной профессиональной информацией, прямые эфиры с экспертами и участниками сообщества.