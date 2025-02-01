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Общество

Жители села Пошатово передали помощь раненым военнослужащим в госпитале Мулино

05 февраля 2025 11:45  [59] Общество

Жители села Пошатово Краснооктябрьского района провели благотворительную акцию для раненых военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале поселка Мулино. Инициатором акции стал председатель местной религиозной организации мусульман Марат-хазрат Салахетдинов.  

В рамках инициативы были приобретены медикаменты, сладости, полотенца, носки, нижнее белье и средства личной гигиены для бойцов, проходящих реабилитацию.  

Ранее жители села финансово поддержали покупку зимних шин для автомобиля гуманитарного конвоя, который периодически прибывает в Нижегородскую область для сбора и отправки помощи в зону специальной военной операции.  

"Независимо от национальности, сегодня важно поддерживать наших солдат. Их мужество и самоотверженность требуют не только уважения, но и активной помощи. Особенно тем, кто проходит лечение в госпиталях. Наши деды воевали бок о бок во времена Великой Отечественной войны — русские, татары, евреи, мордва и другие народы. В тылу люди также работали на благо Победы. Только единство и сплоченность помогут нам преодолеть трудности. Мы должны поддерживать раненых, вдохновлять их на выздоровление и возвращение к нормальной жизни", — подчеркнул Марат Салахетдинов.

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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