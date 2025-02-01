Депутат предложила обязать работодателей выделять помещение для кормления грудью Общество

Фото: Александр Воложанин

В Госдуме предложили законодательно обязать работодателей оборудовать специальные помещения для кормящих матерей. Об этом 360.ru рассказала первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

По мнению депутата, этот вопрос можно решить через трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзом и работником.

Она отметила, что создать такие комнаты возможно не на каждом предприятии, но там, где есть условия, это необходимо сделать.

"Женщины сами не хотят кормить грудью у всех на виду, но у них просто нет другого выхода", – пояснила Буцкая.

Депутат напомнила, что каждый год возникает скандал из-за того, что кормящих матерей выгоняют из общественных мест.

"То это выставочный центр, то спортивная арена – женщины сталкиваются с осуждением, хотя просто не имеют другого места для кормления ребенка", – отметила парламентарий.

По словам Буцкой, женщины будут готовы рожать детей, если будут чувствовать поддержку, уверенность и комфортные условия.