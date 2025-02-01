Женщина обвинила соседа в нападении на младенца, но полиция не поверила Происшествия

Полиция Санкт-Петербурга провела проверку после заявления местной жительницы о том, что ее семимесячного ребенка бросил на пол сосед. Однако правоохранители установили, что этот инцидент не соответствовал действительности, пишет 360.ru.

По словам Михаила, отца младенца, конфликт начался в подъезде. Его жена Ольга сделала замечание группе мужчин, которые там курили. В ответ один из них плюнул ей в лицо, другой начал угрожать. Мужчина подчеркивает, что физического насилия не было, но стресс спровоцировал у его жены сильные приступы эпилепсии. Полицию вызвали, но, по словам Михаила, наряд так и не приехал.

Ольга, в свою очередь, утверждает, что агрессия переросла в драку. Один из мужчин якобы схватил ребенка и бросил его на пол. "Я кричала: "Верните мне сына, вы не имеете права его трогать!" – рассказывает женщина.

По ее словам, нападавший несколько раз ударил ее и напал на мужа, после чего семье удалось покинуть подъезд. Она утверждает, что знает этого человека – между ними уже были конфликты.

После проверки полицейские доставили в отдел родителей ребенка и их соседа, которого обвинили в нападении. Однако правоохранители заявили, что версия с нападением на младенца не подтвердилась. Они также выяснили, что вражда между соседями длится давно и даже доходила до драк.

В полиции подчеркивают, что разбирательство по этому конфликту продолжается.