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Табличку с ошибкой в названии Актюбинской убрали с фасада дома

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Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Указатель улицы с ошибкой заметили в Канавинском районе. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород".

Нижегородцы отметили, что на доме №7 по улице Актюбинской установлена табличка с названием "Актюбенская". Известно, что эта улица в Канавине получила название по имени казахстанского города Актобе (до 1999 года Актюбинск).  

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в Канавинскую администрацию. Там сказали, что дом №7 на Актюбинской признан аварийным с 2016 года. Дом расселили, в 2025 году его планируется снести. 

Что до таблички с неправильным названием улицы, то ее уже сняли. 

Ранее сообщалось, что администрация Балахны отреклась от баннера с ошибкой в названии города.

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Теги:
Канавинский район
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