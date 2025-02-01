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Происшествия

Учащихся нижегородской школы №19 перевели на дистант из-за прорыва трубы

06 февраля 2025 12:09  [43] Происшествия

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Коммунальная авария произошла в школе №19 на Славянской улице Нижнего Новгорода утром 6 февраля. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в городском департаменте образования.

По данным ведомства, в школе уже ведутся ремонтные работы.

В связи с произошедшим учебный процесс для учеников школы 6 февраля организован с использованием информационных технологий в дистанционном режиме.

Напомним, что прорыв трубы с горячей водой произошёл в январе 2024 года на перекрёстке Славянская-Студёная.

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Теги:
Авария ЖКХ Школы
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