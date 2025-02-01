Учащихся нижегородской школы №19 перевели на дистант из-за прорыва трубы

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Коммунальная авария произошла в школе №19 на Славянской улице Нижнего Новгорода утром 6 февраля. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в городском департаменте образования.
По данным ведомства, в школе уже ведутся ремонтные работы.
В связи с произошедшим учебный процесс для учеников школы 6 февраля организован с использованием информационных технологий в дистанционном режиме.
Напомним, что прорыв трубы с горячей водой произошёл в январе 2024 года на перекрёстке Славянская-Студёная.
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