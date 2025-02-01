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Общество

25 школьников из Ветлужского округа освоят первую профессию в рамках проекта "Путь в медицину"

06 февраля 2025 12:06  [48] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

25 школьников из Ветлужского округа смогут освоить первую профессию в рамках проекта «Путь в медицину». Ребята уже приступили к обучению по программе класса «Медик» в ветлужском филиале Нижегородского медицинского колледжа. Через четыре месяца учебы каждому из тех, кто успешно сдаст экзамен, присвоят квалификацию «Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными».

Проект «Путь в медицину» стартовал в феврале прошлого года по инициативе Нижегородского медицинского колледжа. Инициатива получила поддержку министерства здравоохранения региона.

В рамках проекта в 2024 году первую медицинскую профессию получили 16 ребят, обучавшихся в 10-х и 11-х классах школ Ветлужского округа. В этом году к проекту присоединились девятиклассники: именно они – потенциальные абитуриенты колледжа.

«Работа класса «Медик» – это наш вклад в развитие системы подготовки медицинских кадров в регионе. Мы стремимся привлекать талантливую молодежь в наш колледж. Уверен, что благодаря проекту «Путь в медицину» выпускники 9-х классов смогут сделать осознанный выбор в пользу медицинской профессии и в будущем стать высококвалифицированными специалистами», – подчеркнул директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко.

Программа обучения позволит школьникам получить базовые знания о медицине, освоить методики оказания первой помощи в экстремальных ситуациях, само- и взаимопомощи, а также технологии работы младшего сестринского персонала. Занятия в классе «Медик» будут проходить дважды в неделю.

Свидетельство о присвоении профессиональной квалификации станет весомым дополнением к портфолио ребенка при поступлении в Нижегородский медицинский колледж. Документ может быть также использован при трудоустройстве в медицинскую организацию.

Как напомнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, ранняя профессиональная ориентация школьников – значимый элемент работы по восполнению дефицита медицинских кадров в стране.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами – одно из направлений реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая с 2025 года включена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется по решению президента России Владимира Путина, является преемником национального проекта «Здравоохранение» и охватывает все направления работы в отрасли.

 

 

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Образование
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