Участника СВО Евгения Семерикова похоронят в Сеченове 7 февраля Общество

Уроженец села Мурзицы Сеченовского округа Нижегородской области Евгений Семериков погиб при исполнения служебных обязанностей на СВО. Об этом сообщает администрация округа в социальной сети "ВКонтакте".

"Эта утрата стала тяжелым ударом для каждого из нас, и мы чтим память о мужественном герое. Светлая память воину Евгению!"- говорится в сообщении.

Церемония прощания с сержантом пройдет 7 февраля в селе Мурзинцы.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: администрация Сеченовского округа