Участника СВО Евгения Семерикова похоронят в Сеченове 7 февраля

Уроженец села Мурзицы Сеченовского округа Нижегородской области Евгений Семериков погиб при исполнения служебных обязанностей на СВО. Об этом сообщает администрация округа в социальной сети "ВКонтакте".
"Эта утрата стала тяжелым ударом для каждого из нас, и мы чтим память о мужественном герое. Светлая память воину Евгению!"- говорится в сообщении.
Церемония прощания с сержантом пройдет 7 февраля в селе Мурзинцы.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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