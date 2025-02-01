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Общество

Участника СВО Евгения Семерикова похоронят в Сеченове 7 февраля

06 февраля 2025 13:46  [56] Общество

Уроженец села Мурзицы Сеченовского округа Нижегородской области Евгений Семериков погиб при исполнения служебных обязанностей на СВО. Об этом сообщает администрация округа в социальной сети "ВКонтакте".

"Эта утрата стала тяжелым ударом для каждого из нас, и мы чтим память о мужественном герое. Светлая память воину Евгению!"- говорится в сообщении.

Церемония прощания с сержантом пройдет 7 февраля в селе Мурзинцы.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: администрация Сеченовского округа

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Теги:
СВО Сеченовский район Смертность
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