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Общество

Пять бойцов СВО из Нижегородской области вернулись из украинского плена

06 февраля 2025 14:24  [124] Общество

Пять военнослужащих из Нижегородской области были освобождены из плена в ходе обмена по формуле "150 на 150". Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.  

По итогам обмена домой вернулись 150 российских бойцов, включая пятерых нижегородцев.  

"Знаем, как ждут эти мероприятия родственники наших ребят... Здоровья всем Защитникам Отечества, их родным и близким!" – написала омбудсмен, поблагодарив всех, кто участвовал в организации обмена.  

Ранее, в конце декабря, из плена освободили двух нижегородских бойцов, а летом 2023 года домой вернулся еще один военный из региона.

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Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
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