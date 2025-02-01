Пять бойцов СВО из Нижегородской области вернулись из украинского плена Общество

Пять военнослужащих из Нижегородской области были освобождены из плена в ходе обмена по формуле "150 на 150". Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

По итогам обмена домой вернулись 150 российских бойцов, включая пятерых нижегородцев.

"Знаем, как ждут эти мероприятия родственники наших ребят... Здоровья всем Защитникам Отечества, их родным и близким!" – написала омбудсмен, поблагодарив всех, кто участвовал в организации обмена.

Ранее, в конце декабря, из плена освободили двух нижегородских бойцов, а летом 2023 года домой вернулся еще один военный из региона.