Пять бойцов СВО из Нижегородской области вернулись из украинского плена

Пять военнослужащих из Нижегородской области были освобождены из плена в ходе обмена по формуле "150 на 150". Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.
По итогам обмена домой вернулись 150 российских бойцов, включая пятерых нижегородцев.
"Знаем, как ждут эти мероприятия родственники наших ребят... Здоровья всем Защитникам Отечества, их родным и близким!" – написала омбудсмен, поблагодарив всех, кто участвовал в организации обмена.
Ранее, в конце декабря, из плена освободили двух нижегородских бойцов, а летом 2023 года домой вернулся еще один военный из региона.
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