Социокультурный фестиваль "Система Фест" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: цифровая экосистема "МТС"

С 14 по 16 февраля в Нижнем Новгороде состоится "Система Фест" (16+) – масштабный фестиваль, объединяющий технологии, науку и социальные инициативы. В рамках мероприятия пройдут ИТ-конференция True Tech Hub и хакатон "Система Хак". Информацию о фестивале предоставила цифровая экосистема "МТС".

Программа стартует 14 февраля на площадках нижегородских вузов. Основные события фестиваля развернутся 15-16 февраля в культурном центре "Маяк".

15 февраля пройдет конференция True Tech Hub "Мир ИТ изнутри". Она будет интересна разработчикам, аналитикам, студентам технических специальностей, молодым ИТ-специалистам и всем, кто следит за новыми технологиями. Спикеры обсудят искусственный интеллект, разработку ПО, голосовых роботов, умные устройства и другие направления индустрии. Также предусмотрены карьерные консультации, тематические зоны и развлекательная программа. Завершит конференцию концерт группы "Внимание брусника!".

Параллельно 15 и 16 февраля в том же пространстве пройдет хакатон "Система Хак: программируем без границ". Его участникам предложат разработать цифровые решения для людей с особыми потребностями. В соревновании смогут участвовать разработчики, аналитики данных, инженеры ML и Data Science, а также студенты ИТ-специальностей. Призовой фонд составит 750 тысяч рублей.