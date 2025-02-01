Глеб Никитин вошел в комитет президентского фонда по экологии Политика

Президент России подписал указ о создании фонда, который займется поддержкой экологических и природоохранных инициатив. В координационный комитет новой структуры вошел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фонд будет выделять гранты гражданам, общественным организациям и управляющим особо охраняемыми природными территориями. Его главная задача — содействие в реализации проектов, направленных на защиту окружающей среды и сохранение дикой природы.

Возглавил координационный комитет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. На поддержку инициатив предусмотрено ежегодное финансирование — 1 млрд рублей в период с 2025 по 2027 год.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин включил Глеба Никитина в новый состав президиума Госсовета России.

Также мы рассказывали, что нижегородский губернатор вошел в состав наблюдательного совета Всероссийского конкурса "Проектный руководитель-2025".